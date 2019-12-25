В Ленобласти обнаружено 73 новых случая коронавируса

Всего в регионе заражено 3626 человек.

По состоянию на понедельник, 15 июня, в Ленинградской области выявлено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Заболевание было обнаружено у жителей Выборга, Каменногорска, Гатчины, Тайцев, Никольского, Войсковиц, Сиверского, Вырицы, Малого Верево, Коммунар, Больших Копланов, Елизаветино, Новых Низковиц, Нового Учхоза, Дружной Горки, Новых Черниц, Вайялово, Пудости, Киришей, Пчевы, Приладожского, Назии, Горбунков, ЛО ГБУ "Лужский ПНИ", Тихвина, Мелегежской Горки, Любани.

Наибольшее количесво случаев - 19 - выявлено в Лужском ПНИ.

Всего на территории 47-ого региона насчитывается 3626 зараженных. Выздоровели 2666 человек, скончались 23.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге зафиксировали 252 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.TV