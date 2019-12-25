В Ленобласти 26 декабря обещают снегопад, солнце и до -27 градусов мороза

Порывы северо-западного ветра будут достигать 5-10 м/с.

В воскресенье, 26 декабря, в Ленобласти ожидается похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем жители увидят солнце. Местами выпадет небольшой снег, к вечеру возможна метель. Подует северный, северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 5-10 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -13...-18 градусов. Местами ожидаются крепкие морозы до -27 градусов. Днем столбики термометров покажут -10...-15 градусов. В северных районах градусники на окнах покажут отметку -20 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с начала 2021 года в Петербурге спасли 19 тюленей.

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