В Ленобласти начался ремонт дороги Выборг – Светогорск

Масштабные работы ведет ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На крупном участке трассы "Скандинавия" в Ленинградской области начался капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба Администрации Выборгского района, речь идет о двух участках на дороге Выборг – Светогорск. В ближайшее время здесь изменится многое: рабочие вырубят деревья и кустарники на полосе отвода, обновят систему водопропсукных труб, восстановят "дорожную одежду" с частичным исправлением продольного профиля. Кроме того, подрядчик установит автопавильоны, нанесет дорожную разметку, закрепит сигнальные столбики и многое другое. Как стало известно Piter.TV, здесь же планируется устройство наружного электроосвещения в границах населенных пунктов.

Дорогу Выборг - Светогорск ремонтируют специалисты АО "ВАД". Их контролирует заказчик из ФКУ Упрдор "Северо-Запад", а глобальное наблюдение за проектом ведет руководство Росавтодору. К слову, сейчас дорога находится в федеральной собственности.

В настоящее время заключены контракты на капитальный ремонт участков км 0+000 - км 10+400 и км 24+850 - км 40+900, завершение работ на которых планируется в декабре 2019 года. Выполнение работ на участках км 10+400 – км 24+850 и 40+900 – км 48+800 предполагается в 2019-2020 годах. Таким образом, всю дорогу Выборг-Светогорск планируется привести в нормативное состояние к концу 2020 года. пресс-центр Администрации Выборгского района

Ранее объект прошел профессиональное обследование состояния покрытия: после него и было принято решение о капитальном ремонте.