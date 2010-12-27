В Ленобласти началась выездная работа социальных служб по проведению диспансеризации пожилых людей

Ежегодно для проведения профосмотров микроавтобусы будут доставлять в поликлиники и больницы около 100 тысяч человек старшего поколения.

В Ленинградской области в рамках нацпроекта "Старшее поколение" началась выездная работа социальных служб по проведению диспансеризации пожилых людей.

1 октября в Тихвинском районе состоялись первые регулярные рейсы специально закупленных микроавтобусов по доставке из сел и деревень граждан старше 65 лет в Тихвинскую клиническую межрайонную больницу им. Калмыкова для проведения профилактических осмотров. В ближайшие дни регулярные рейсы начнутся и в других районах Ленинградской области.

Ежегодно для проведения профосмотров микроавтобусы будут доставлять в поликлиники и больницы около 100 тысяч человек старшего поколения. Для качественного медицинского обслуживания комитеты по здравоохранению и соцзащите населения Ленинградской области разработали график развозки пожилых граждан в каждом муниципальном районе.

Источник: пресс-служба ЛО