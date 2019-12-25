В Ленобласти на оплачиваемые общественные работы направлены 350 жителей

Из них 156 граждан заняты на дорожных работах.

В Ленинградской области продолжаются мероприятия по поддержке граждан, оставшихся без работы во время пандемии коронавируса. Так, на общественные работы в сфере благоустройства, озеленения, агропромышленного комплекса заступили уже 350 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

На данный момент, приоритетным направлением являются дорожные работы – к ним приступили 156 человек. Они очищают полосы отвода от мусора и вырубают деревья и кустарники, занимаются покраской дорожных объектов.

С 1 июня для временно безработных стала доступна и сфера туризма: к работе в этом направлении приступили 30 человек. В их обязанности входит подготовка и согласовани туристических маршрутов, техзаданий и смет. Со следующего месяца к ним присоединятся еще 50 человек. Среди них будут задействованы экскурсоводы и специалисты культурно-досуговой деятельности.

Кроме того, областные работодатели заключили около 13 соглашений для трудоустройства пострадавших из-за эпидемии. Еще 12 соглашений на устройство 46 граждан будет оформлено в ближайшее время.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области