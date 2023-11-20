По подозрению в убийстве 15-летней давности был задержан мигрант

Уголовное дело в СК Ленобласти было возбуждено еще в 2009-м году.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти, накануне в Москве был задержан гражданин Таджикистана, которого подозревают в убийстве, совершенном в 2009-м году.

Предварительное следствие по возбужденному тогда, 15 лет назад, уголовному делу, было приостановлено за неимением предметных характеристик подозреваемого. Следственно-оперативная работа продолжалась все эти годы.

В ходе системного анализа противоречий в деле и показаний проходящих по делу лиц был составлен психологический портрет подозреваемого. После череды судебных экспертиз, которые позволили восстановить картину произошедшего в 2009-м году, следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве. Его удалось задержать в Москве.

По версии следствия, 18-го января 2009-го года подозреваемый напал на администратора игорного заведения в Гатчине, нанес тому 10 ударов ножом, после чего похитил из клуба почти 50 тыс рублей. Для пострадавшего полученные ранения оказались летальными.

В настоящий момент злоумышленник ждет обвинения; вскоре будет избрана мера пресечения. Следствие продолжает работу.

Фото: сайт СУ СК Российской Федерации по Ленинградской области