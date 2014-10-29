В Ленобласти из незаконного оборота изъято более 6,5 кг мефедрона

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

В Ленобласти транспортной полицией из незаконного оборота изъято более 6,5 кг мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

На территории Ленобласти был остановлен автомобиль, в котором ехали 36-летний петербуржец и житель Тверской области 35 лет. При осмотре автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с 10 свёртками. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном.

В ноутбуке, найденном в машине, транспортные полицейские обнаружили координаты закладки, расположенной во Всеволожском районе. При отработке данной информации из тайника оперативники изъяли 7 свёртков с запрещённым веществом. Общая масса изъятых наркотиков составила более 6,5 кг.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Ранее в Ленобласти владельца нарколаборатории с 66 кг мефедрона осудили на 16 лет.

Фото: Piter.tv