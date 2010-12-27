В Ленобласти мужчину осудят за изнасилование дочери

В деревне Глухово подозреваемый изнасиловал 13-летнюю школьницу.

В Ленинградской области сотрудники следственного комитета отправили в суд дело 39-летнего педофила. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.



Как стало известно, что фигурант дела будучи в состоянии алкогольного опьянения развратил несовершеннолетнюю девочку в Ломоносовском районе. В деревне Глухово подозреваемый изнасиловал 13-летнюю школьницу.



По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Данная статья наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми.



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