В Ленобласти более 50 стационарных пациентов подключены к аппарату ИВЛ

По состоянию на понедельник, 25 мая, стационарное лечение в Ленинградской области проходят 1370 человек, 54 из которых подключены к ИВЛ. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.
У 911 пациентов стационаров региона диагностирована внебольничная пневмония, а у 459 подтвержден коронавирус. При этом половину коек пока удается удерживать в резерве.
Ситуация напряженная, но контролируемая. Просьба от медиков: сохранять масочный режим.
призвал глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылежагин.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 58 новых случаев коронавируса.
Фото: Pixabay
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