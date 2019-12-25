В Ленобласти более 50 стационарных пациентов подключены к аппарату ИВЛ

Коронавирус подвержен у 459 человек, находящихся на стационаре.

По состоянию на понедельник, 25 мая, стационарное лечение в Ленинградской области проходят 1370 человек, 54 из которых подключены к ИВЛ. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.

У 911 пациентов стационаров региона диагностирована внебольничная пневмония, а у 459 подтвержден коронавирус. При этом половину коек пока удается удерживать в резерве.

Ситуация напряженная, но контролируемая. Просьба от медиков: сохранять масочный режим.

призвал глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылежагин.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 58 новых случаев коронавируса.

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