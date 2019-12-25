В Ленобласти 29 марта ожидается дождь и до +11 градусов

Ветер днем южный 8-13 м/с.

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с облачной с прояснениями погоды. Местами возможен небольшой дождь. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 29 марта термометры в реогионе опустились до -3..+2, на востоке до -7 градусов, днем будет от +6 до +11. В темное время суток на дорогах скользко.

Ветер днем южный 8-13 м/с. Ночью и утром атмосферное давление мало изменилось, днём снизится.

На "Диво-острове" открылись первые аттракционы.

Фото: Piter.tv