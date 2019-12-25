В Ленобласть поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона"

Препарат является таким же надежным средством защиты, как и "Спутник V", однако произведен он по другому принципу

На склад предприятия "Ленфарм" 8 апреля выгрузили 1620 комплектов препарата "ЭпиВакКорона". В ближайшие дни вакцина будет направлена в районные больницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Препарат является таким же надежным средством защиты, как и "Спутник V", однако произведен он по другому принципу. Если при введении "Спутник V" иммунный ответ возникает благодаря обезвреженным частицам аденовируса, то при "ЭпиВакКорона" антитела вырабатываются за счет искусственно синтезированных пептидов вируса. Обе вакцины нужно делать дважды.

На данный момент прививку в Ленобласти сделали 88 911 человек. Полностью привиты 64% от всех прошедших вакцинацию.

Ночью 8 апреля в Петербург также поступила первая партия вакцины "ЭпиВакКорона".

Фото: официальный сайт правительства Ленобласти