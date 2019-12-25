В Ленобласти задержан подозреваемый в незаконной рубке леса

Была установлена причастность к данному преступлению 58-летнего мужчины.

В Ленинградской области задержали подозреваемого в незаконной рубке леса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Ломоносовского района поступило сообщение от представителя лесничества Ломоносовского района, в котором сообщалось о том, что неизвестный совершил незаконную рубку леса общим объемом в 28 м3. Сумма ущерба составила 231 тысячу рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Была установлена причастность к данному преступлению 58-летнего мужчины. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена древесина лиственных пород в объеме около 3 м3, бензопила, мотоблок и рабочая одежда. В тот же день подозреваемый был задержан в Стрельне.

Фото: МВД