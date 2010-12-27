После принятия изменений в Законодательном собрании региона, пенсионеры из числа собственников и нанимателей жилья получат право на льготу по оплате своей доли начислений по обращению с ТКО.

В Ленинградской области вводится компенсация оплаты услуг по обращению твердых коммунальных отходов. Соответствующие поправки готовятся к внесению в Социальный кодекс Ленинградской области. Таким образом регион расширяет меры социальной поддержки жителей региона.

После принятия изменений в Законодательном собрании региона, пенсионеры из числа собственников и нанимателей жилья получат право на льготу по оплате своей доли начислений по обращению с ТКО. Для достигших 70 лет ленинградцев она составит 50%, 80 лет — 100%.

Ежегодная выплата по компенсации затрат будет также предусмотрена для малоимущих семьей и одиноко проживающих жителей области, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Компенсации также будут предоставлены федеральным (ветераны войны, инвалиды, чернобыльцы и другие) и региональным льготникам, в том числе многодетным семьям. Размер помощи будет определен по специальной методике. Для ее получения будет необходимо однократно обратиться в органы социальной защиты населения после внесения необходимых поправок в Социальный кодекс.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО