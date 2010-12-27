В Ленинградской области пройдет Чемпионат мира по пахоте

Всемирная пахотная организация предложила провести 67-ой Чемпионат мира по пахоте в 2020 году в Ленобласти.

К администрации Ленинградской области обратилась Всемирная пахотная организация с предложением принять в 2020 году 67-ой Чемпионат мира по пахоте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ленинградскому механизатору Александру Дерюгину, ставшему в минувшем сезоне чемпионом России, предстоит защищать честь страны на международном конкурсе пахарей в Германии. На волне нашего успеха региону предложено провести у себя очередной Чемпионат мира по пахоте. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбоохозяйственному комплексу

И сегодня, в регионе хозяйства оснащены современной техникой, с которой могут работать только специалисты самого высокого уровня.

Также вчера прошел 17-ый областной конкурс пахарей, в котором приняли участие 18 механизаторов из 11 районов. Трактор "Беларусь-82.1" для своего хозяйства заработал чемпион прошлых соревнований Александр Дерюгин из племенного завода "Приневское" Всеволожского района.

Ранее мы сообщали, что Александр Дерюгин стал Чемпионом России по пахоте.

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