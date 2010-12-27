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В Ленинградской области отремонтирован участок региональной трассы "Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь"
Сегодня, 18:28
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KaterinaKono13

В Ленинградской области отремонтирован участок региональной трассы "Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь"

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Ремонт выполнен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Ленинградской области отремонтирован участок региональной трассы "Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь", которая является одной из наиболее протяженных областных магистралей.

Ремонт выполнен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Дорожники расчистили полосу отвода и уложили два слоя нового асфальтобетона. Также на объекте установлены новые дорожные знаки, нанесена износостойкая разметка и поставлены новые остановки для общественного транспорта. Качество ремонта контролировалось на всех этапах проведения работ, в том числе с помощью специализированной лаборатории заказчика работ — ГКУ "Ленавтодор".

Трасса "Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь" соединяет три муниципальных района на востоке Ленинградской области и выходит к новгородскому городу Чудово. 

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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