В Ленинградской области объявлен прием заявок на получение грантов для начинающих фермеров

Это новый грант фермерам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", регионального проекта "Система поддержки фермеров и кооперации".

В Ленинградской области объявлен прием заявок на получение нового вида поддержки фермеров — "Агростартапа".

Это новый грант фермерам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", регионального проекта "Система поддержки фермеров и кооперации".

Одновременно с подачей заявок на "Агростартап" комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области объявляет прием заявок и на получение традиционных грантов –начинающим и семейным животноводческим фермам, а также сельским потребительским кооперативам.

Отличие гранта "Агростартап" от "Начинающего фермера" в том, что "стартапер" не обязательно должен быть действующим фермером, главное он должен хотеть заниматься сельским хозяйством в Ленинградской области, собрать пакет документов и защитить перед конкурсной комиссией бизнес-проект. В случае победы, конкурсант обязан оформить создание крестьянского хозяйства и выполнять условия гранта в течение пяти лет.

Прием документов на все четыре гранта проводится с 29 июля по 19 августа.

Подробнее познакомиться с условиями и подобрать для себя удобную программу можно на сайте комитета по АПК Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО