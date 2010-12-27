В Ленинградской области началась уборка зерна

Уже приступили к сбору ячменя на зерно хозяйства "Гомонтово" Волосовского района и "Красная Балтика" Ломоносовского района. Убраны первые 45 га полей, собрано 188 тонн зерновых культур.

В сельхозпредприятиях Ленинградской области начался обмолот зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

По плану в 2019 году сельхозпредприятия региона должны убрать 131,8 тыс. тонн зерна.

Уже приступили к сбору ячменя на зерно хозяйства "Гомонтово" Волосовского района и "Красная Балтика" Ломоносовского района. Убраны первые 45 га полей, собрано 188 тонн зерновых культур.

Также собрано 1080 тонн овощей, что на 42% больше, чем в 2018 году, 271 тонна картофеля, что в 10 раз больше, чем в 2018 году.

Для сельскохозяйственных животных заготовлено на зиму 775 тыс. тонн силоса (64% к плану), 80 тыс. тонн сенажа (62%), 41,3 тыс. тонн сена (58%), 10 тыс. тонн зерносенажа (30%).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО