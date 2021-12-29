В Ленинградской области 170 километров федеральных трасс отремонтируют в этом году

Ремонт пройдет точечно на КАД.

В Ленобласти в этом году планируется отремонтировать 170 км федеральных трасс и провести выборочный ремонт участков КАД Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе А-121 "Сортавала" приведут в порядок участок с 34-го по 56-й км. Аналогичные работы планируются на девятикилометровом отрезке Петербургского южного полукольца.

Ремонт 22-километрового участка трассы Р-21 "Кола" также завершится. На трассе Р-23 со 157-го по 178-й километр в Лужском районе проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения.

Кроме этого, планируется отремонтировать мост через реку Вайя. Капитальный ремонт 13-километрового обхода Пикалево на трассе А-114 продолжится. Начнутся работы на 44-километровом участке этой дороги в Тихвинском районе и на мосту через Волхов рядом с одноименным городом.

Большая часть работ пройдет на юго-западе КАД, в частности заменят семь деформационных швов на КАД – на участке от пересечения с Московским шоссе до пересечения с Рябовским шоссе.

Продолжится масштабная реконструкция дороги А-181 "Скандинавия", а также строительство развязки на дороге М-10. Также в планах – завершить реконструкцию участка трассы А-180 "Нарва" с 31-го по 54-й километр.

Фото: Piter.tv

