В ЛНР задержали украинского агента, готовившего теракт против депутата региона

Мужчина признался в том, что хотел забрать "посылку" со взрывчатыми веществами.

Агента украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении депутата Народного совета республики, задержали на территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы регионального управления УФСБ России по новому региону страны. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье 275, части 1 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 205, пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о государственной измене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, подготовке к террористическому акту, а также приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемый извлек по заказу кураторов из киевского режима взрывчатые вещества и компоненты для изготовления бомбы из схрона, после чего его задержали силовики.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. <…> По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата ЛНР. пресс-служба УФСБ РФ по ЛНР

В надзорном ведомстве добавили, что местный житель из города Луганска вступил в конфиденциальные отношения сотрудничества с представителем иностранной разведки. Мужчина успешно прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности. Ое был задействован в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами для дальнейшего их применения в террористической деятельности.

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Фото и видео: Telegram / УФСБ России