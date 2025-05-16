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В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем

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Мужчина объяснил свой поступок тем, что не хотел лишаться права на общение с детьми, чем ему угрожала супруга.

Российские силовые структуры на территории Луганской народной республики задержали украинца из населенного пункта Рубежное, занимавшегося шпионажем. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по новому региону страны. В ходе допроса подозреваемый признался в том, что передавал сведения по просьбе супруги, которая выехала на подконтрольную Вооруженным силам Украины территорию и стала шантажировать его, угрожая лишить общения с детьми. В результате мужчина отправлял жене, помогавшей киевскому режиму, данные, касающиеся расположения российских военнослужащих.

Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства.

пресс-служба УФСБ РФ по ЛНР

В настоящее время фигурант расследования задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

В ЛНР задержали подозреваемого в изготовлении бомбы под видом детской игрушки по заданию СБУ.

Фото и видео УФСБ РФ по ЛНР

Теги: лнр, новые регионы, фсб, шпионаж
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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