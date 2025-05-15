Мужчина на допросе признался в том, что контактировал с куратором из СБУ по имени Ярослав.

Сотрудники российских силовых органов на территории Луганской Народной Республике задержали жителя Антрацита, который готовил самодельное взрывное устройство по заданию Службы Безопасности Украины. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы местного управления ФСБ РФ. Известно, что ведется уголовное дело о государственной измене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (по статье 275 и части 1 статьи 222.1 УК РФ). На допросе злоумышленник объяснил следователям, что поместил опасный предмет в специально оборудованный тайник для последующего использования в террористических акциях, проводимых киевским режимом в новом регионе нашей страны.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. пресс-служба УФСБ РФ по ЛНР

ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в школах Москвы и Тюмени.

Фото и видео: УФСБ РФ по ЛНР