У подозреваемых изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств и холодное оружие.

Российские силовые структуры провели в 81 регионе страны оперативные мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств среди молодежи. В результате такой работы задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций на территории Кемеровской области, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ через социальные сети. Известно, что операции проводились при участии полиции, Следственного комитета и Росгвардии.

В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в городах Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. ЦОС ФСБ РФ

Эксперты надзорного ведомства добавили, что по адресам проживания фигурантов уголовного дела изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также холодное оружие, планы подготовки к нападениям на школы, щапрещенная символика и прочие пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.

В Севастополе задержаны агенты СБУ, передававших данные для ракетных ударов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России