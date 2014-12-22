В ЛНР призвали Украину добровольно отвести войска

В Луганской народной республике призвали Украину добровольно отвести войска от линии соприкосновения. Такое заявление перед журналистами сделал вице-спикер парламента Дмитрий Хорошилов. Чиновник добавил, что в противном случае будут приняты необходимые меры.
В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорит четко о том, что территория Луганской народной республики - это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная ВСУ.
Дмитрий Хорошилов, вице-спикер парламента ЛНР
Эксперт заметил, что если Киев не отреагирует на призыв ЛНР, то власти региона примут решение, которое позволит установить мир и стабильность, а также восстановить территориальную целостность ЛНР.
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Фото и видео: Telegram / Русская весна
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