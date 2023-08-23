В ЛНР нашли более 100 икон, которые ВСУ планировали вывезти на Украину

Сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республики обнаружили более сотни православных икон, которые украинские военнослужащие собирались вывезти весной 2022 года на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального силового ведомства. Операция проводилась совместно со специалистами из Южного военного округа. Стоимость некоторых обнаруженных религиозных ценностей превышает один миллион рублей.
В одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона, обнаружено более 100 православных икон. Установлено, что реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу частным лицам.
пресс-служба ФСБ РФ в ЛНР
Оперативниками на западе столицы задержаны подозреваемые в незаконном хранении оружия.
Фото и видео: ФСБ России по ЛНР
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