В Кузьмолово прошли обыски в офисах похоронных организаций

Работа обеих организаций связана с Кузьмоловском кладбищем.

В поселке Кузьмолово (Ленинградская область) прошли обыски в офисах похоронных организаций. Об этом 29 сентября сообщает 47news.

Утром сотрудники экономического отдела полицейского главка наведались в гости в похоронную компанию "Гранит" и муниципальное казённое учреждение "Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела" Кузьмоловского поселения.

Работа обеих организаций связана с Кузьмоловском кладбищем. По предварительной информации, обыски прошли по уголовному делу, связанному с похоронной деятельностью.

Ранее мы писали, что в Петербурге 29 сентября проходят масштабные обыски у бизнесменов.

Фото: Piter.tv