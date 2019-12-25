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В Кузьмолово прошли обыски в офисах похоронных организаций
Сегодня, 15:46
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В Кузьмолово прошли обыски в офисах похоронных организаций

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Работа обеих организаций связана с Кузьмоловском кладбищем.

В поселке Кузьмолово (Ленинградская область) прошли обыски в офисах похоронных организаций. Об этом 29 сентября сообщает 47news.

Утром сотрудники экономического отдела полицейского главка наведались в гости в похоронную компанию "Гранит" и муниципальное казённое учреждение "Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела" Кузьмоловского поселения. 

Работа обеих организаций связана с Кузьмоловском кладбищем. По предварительной информации, обыски прошли по уголовному делу, связанному с похоронной деятельностью. 

Ранее мы писали, что в Петербурге 29 сентября проходят масштабные обыски у бизнесменов.

Фото: Piter.tv

Теги: кузьмолово, обыски, похоронные организации
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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