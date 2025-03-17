Пострадавшему диагностировали гематомы различных частей тела.

В Кузбассе задержали мужчину, напавшего на пенсионера по указке телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Кемеровской области.

По данным следствия, женщина услышала шум и крики из квартиры 89-летнего пенсионера. Она заметила убегающего незнакомца и обратилась в полицию. Выяснилось, что потерпевший впустил к себе домой незваного гостя, который напал на него и украл 360 тысяч рублей. Пенсионеру диагностировали гематомы различных частей тела.

Вскоре подозреваемый был задержан в одной из гостиниц города. После ограбления он перевел похищенные деньги заказчикам, которые ранее пытались обмануть пенсионера, предлагая вложить сбережения в биржевые игры. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с доступом к сим-картам и мобильному банку.

Видео: ГУВД Кемеровской области