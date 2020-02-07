Российские компании перенаправят объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в России прокомментировали отказ Польши от покупки угля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента угольной промышленности Кемеровской области.

В Кузбассе заявили, что компании России перенаправят освободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что ограничение в поставках коснутся также Южной Америки, США и Мозамбика.

Напомним, что в четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Польша отказалась от российского угля. Предполагается, что такое решение принято из-за забастовок польских горняков. Протесты продолжаются с 31 января. Известно, что польские активисты перекрыли железнодорожные пути у энергетической компании "Таурон".

Ранее мы сообщали о том, что у берегов Эстонии затонуло российское рыболовное судно.

Видео:Telewizja Republika/YouTube