В воскресенье первую фазу вакцинации прошли уже пять медиков.

В Курской области заработали первые пять пунктов вакцинации от коронавируса. В регион доставили 1000 доз вакцины "Спутник V".

Планируется, что партия будет израсходована до конца недели. В Железногорск доставят 400 доз препарата, ещё 200 привезут в прививочный пункт Курской городской больницы № 3.

В воскресенье первую фазу вакцинации прошли уже пять медиков.

Ранее мы писали, что в Петербурге разработали дорожную карту организации новых пунктов вакцинации от CОVID-19.

Видео: ВК/Курская область