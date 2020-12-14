В Курской области заработали первые пять пунктов вакцинации от коронавируса. В регион доставили 1000 доз вакцины "Спутник V".
Планируется, что партия будет израсходована до конца недели. В Железногорск доставят 400 доз препарата, ещё 200 привезут в прививочный пункт Курской городской больницы № 3.
В воскресенье первую фазу вакцинации прошли уже пять медиков.
Ранее мы писали, что в Петербурге разработали дорожную карту организации новых пунктов вакцинации от CОVID-19.
Видео: ВК/Курская область
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все