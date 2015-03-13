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В Курской области за неделю уничтожили пять мест скопления личного состава ВСУ

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Росгвардия сообщила о выполнении задач на СВО.

Военнослужащие из рядов Росгвардии за минувшую неделю выявили и уничтожили пять мест скопления личного состава Вооруженных сил Украины, находившиеся на территории Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы силового ведомства. Дополнительно специалисты ликвидировали 13 неонацистов, которые работали в разведывательно-диверсионных группах. Под контролем бойцов Росгвардии оказался пункт временной дислокации армии киевского режима.

Только за прошлую неделю спецназом ведомства <...> выявлено и уничтожено пять мест скопления личного состава ВСУ на территории Курской области.

пресс-служба Росгвардии

В Петербурге росгвардейцы задержали рецидивиста, разыскиваемого за грабеж.

Фото и видео: Пресс-служба Росгвардии

Теги: курская область, росгвардия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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