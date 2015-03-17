В Курской области с помощью дронов-камикадзе уничтожила до 10 бойцов ВСУ

Спецназ сообщил о практике, сложившейся на поле боя с ВСУ.

Росгвардия уничтожила в приграничном районе на территории Курской области до десяти человек личного состава Вооруженных сил Украины с помощью дронов-камикадзе. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы силового ведомства через социальные сети. Кроме живой силы спецназу удалось ликвидировать транспортное средство Национальной гвардии Украины, предназначавшееся для экстренной эвакуации солдат с боевых позиций

Спецназ наносит удары по позициям ВСУ в Курской области. <...> уничтожено до 10 бойцов противника и транспортное средство Нацгвардии Украины. пресс-служба Росгвардии

В профильном ведомстве отметили, что непрекращающиеся налеты беспилотников-камикадзе стали распространенной альтернативой артиллерийской стрельбе. Подобная тактика использования БПЛА деморализует противника, оказывает на него серьезное психологическое воздействие. Такое развитие ситуации приводит к снижению боевой готовности армии киевского режима и серьезно ухудшает моральное состояние солдат на передовой линии у ВСУ.

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Фото и видео: Telegram / Росгвардия