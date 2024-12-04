На Камчатке освободили фельдшера и медсестру, которых около часа не выпускали из квартиры, куда они прибыли на вызов

Полиция и Росгвардия помогли бригаде медиков.

Российские правоохранительные органы на территории Камчатского края освободили фельдшера и медсестру, которых около часа не выпускали из жильцы из квартиры, в которую бригада медиков прибыла на вызов. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-слцжбы МВД РФ по региону. Согласно предварительным данным, ранее судимый 44-летний местный житель под угрозой предмета, похожего на пистолет, не выпускал из помещения специалистов. Те прибыли для оказания помощи его знакомому.

Вместе с ними злоумышленник закрылся изнутри в одной из комнат. Женщины нашли возможность написать сообщение водителю машины скорой помощи, и тот вызвал полицию. пресс-служба МВД РФ

Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии взломали дверь, затем обезвредили мужчину и освободили медиков. В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в ИВС.

Задержан вор-рецидивист по подозрению в серии краж из домовладений в ТиНАО.

Фото и видео: МВД Медиа