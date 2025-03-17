Александр Хинштейн поддержал культурную инициативу.

На территории Курской области власти создадут музей освобождения от Вооруженных сил Украины. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Артем Демидов отметил в ходе заседания с коллегами, что для организации такого учреждения властям необходимо собрать будущие экспонаты. Речь идет о разрушенной технике, оружии, военной форме, знаках отличия армии киевского режима и иностранных наемников, а также предметов быта и различной документации.

Артем Демидов попросил российское министерство по обороне оказать помощь в организации сбора таких выставочных экспонатов, а также ограничить доступ к зданиям и фрагментам с целью дальнейшей их музеефикации. Такое предложение врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал. Он дал поручение руководителям муниципальных образований подключиться к реализации культурной инициативы.

Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района за работу по жилищным сертификатам.

Фото и видео: Вконтакте / Курская область