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В Курской области появится Музей освобождения региона от ВСУ

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Александр Хинштейн поддержал культурную инициативу.

На территории Курской области власти создадут музей освобождения от Вооруженных сил Украины.  Временно исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Артем Демидов отметил в ходе заседания с коллегами, что для организации такого учреждения властям необходимо собрать будущие экспонаты. Речь идет о разрушенной технике, оружии, военной форме, знаках отличия армии киевского режима и иностранных наемников, а также предметов быта и различной документации.

Артем Демидов попросил российское министерство по обороне  оказать помощь в организации сбора таких выставочных  экспонатов, а также ограничить доступ к зданиям и фрагментам с целью дальнейшей их музеефикации.  Такое предложение врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал. Он дал поручение руководителям муниципальных образований подключиться к реализации культурной инициативы. 

Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района за работу по жилищным сертификатам.

Фото и видео: Вконтакте / Курская область

Теги: александр хинштейн, всу, курская область, музей освобождения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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