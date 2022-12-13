В Курске ищут человека, вынесшего купюроприемник из торгового центра

Подозреваемый попал на запись с камеры видеонаблюдения.

Правоохранительные органы Курской области разыскивают молодого человека, который не скрываясь от камер видеонаблюдения вынес купюроприемник из местного торгового центра. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы МВД России. На записи видно, что мужчина несет аппарат, который ранее был установлен в павильоне ТЦ "МегаГринн" по улице Карла Маркса. Сотрудники полиции уточнили, что в открытом доступе стояли массажные кресла. Для того, чтобы ими воспользоваться, посетители оплачивали услугу при помощи специального купюроприемника, находящегося около кресел.

Северным отделом полиции разыскивается подозреваемый... Молодому человеку рекомендуются самостоятельно связаться с полицейскими. пресс-служба ГУ МВД по региону

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости