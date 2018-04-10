Видео из Кургана: Второй этаж здания обрушился в торговый зал "Магнита"

Появилось видео с места происшествия.

Сегодня, 10 апреля, в Кургане в трехэтажном здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажом.

ЧП произошло около 15 часов на улице Бурова-Петрова. На втором этаже здания над магазином "Магнит" находились офисные помещения. Сотрудники сказали, что за полчаса до обрушения почувствовали толчок, а потом начали потихоньку покидать свои рабочие места, так как увидели, что пол начал проседать. А затем перекрытие полностью обрушилось, и второй этаж провалился в торговый зал магазина.

На месте работают спасатели, разбирают завалы. Из здания было эвакуировано 33 человека. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления СКР по Курганской области Петром Крупеней. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. СУ СК РФ по Курганской области

На месте работают следователи, которые проводят тщательный осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы.

Видео: telegram/HUE

Фото: Половникова Л.С.