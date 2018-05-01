В Купчино упавший с высоты мужчина пролежал под окнами до утра

Piter.TV публикует видео с места происшествия.

Накануне, 30 апреля, незадолго до полуночи с большой высоты упал мужчина и разбился насмерть.

На улице Димитрова дом 3, к.1 с высоты многоэтажного дома упал мужчина. Житель этого дома сообщил, что услышал шум около 22 часов 50 минут, но сразу не придал этому значения.. Приблизительно в половине 12го он увидел под окнами "скорую" и полицию. Упавшему мужчине, жителю одной из квартир этого дома на 19 этаже, было 30 лет. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины и передозировку. Вскоре полиция и медики уехали с места происшествия и оставили труп лежать под окнами. Только в 4 часа 45 минут приехала специализированная машина и тело увезли.

Видео: Piter.TV