В Купчино пьяный водитель "Лачетти" разбил несколько машин

Дальнейшие "погромы" удалось остановить, отобрав ключ зажигания автомобиля дебошира.

В субботу, 30 октября, местные жители рассказали о том, что в Купчино удалось задержать неадекватного водителя, который на своем "Шевроле Лачетти" повредил несколько легковых автомобилей, припаркованных на Белградской улице и в Альпийском переулке. Об этом сообщил портал "Мегаполис".

Местная жительница поведала, как неадекватный водитель сначала задел несколько машин на одной улице, а потом повернул в переулок под знак "кирпича". После этого на пути у "Лачетти" встали пяти автомобилей у края проезжей части. Дальнейший путь автомобилю и его водителю перекрыли прохожие и владельцы поврежденных машин. У 36-летнего мужчины отобрали ключ зажигания авто, а его самого передали полицейским.

Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП на перекрестке Зины Портновой и Ленинского попал на видео. В аварии пострадали три человека.

Фото: "Мегаполис"