Момент ДТП на перекрестке Зины Портновой и Ленинского попал на видео

В аварии пострадали три человека.

Момент ДТП на перекрестке Зины Портновой и Ленинского, в котором столкнулись два автобуса и легковой автомобиль попал на видео. Запись с камеры наблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv.

Напомним, помимо автомобиля Datsun и автобуса "ЛИАЗ", который шел по маршруту №130, в ДТП попал маршрутный автобус №114, в котором не было пассажиров.

В результате ДТП пострадали три человека, которые находились в салоне легкового автомобиля. Мужчин 1977-го и 1980-го годов рождения госпитализировали в городскую больницу №26, третий пострадавший 1989 года рождения (предположительно, с переломом руки) также отправился в больницу на улице Костюшко.

Видео: Piter.tv