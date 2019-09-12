В Кудрово исчезла "вафельная" разметка

Кто закрасил разметку, и по какой причине, неизвестно.

В ночь с 11 на 12 сентября в Кудрово закрасили дорожную разметку в виде желтой "вафли". Она была нанесена на дорогу на пересечении Ленинградской и Областной улиц. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Кто закрасил разметку, и по какой причине, неизвестно. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти сообщили, что в ближайшее время проверят информацию об исчезновении "вафли". Скорее всего, к ней были вопросы, поэтому ее закрасили и решили перерисовать снова.

В Петербурге такая разметка есть на перекрестке улицы Орбели и Светлановского проспекта. Согласно ПДД, она обозначает границы перекрестка, за которые нельзя заезжать во время затора.

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