В Кудрово исчезла "вафельная" разметка

В ночь с 11 на 12 сентября в Кудрово закрасили дорожную разметку в виде желтой "вафли". Она была нанесена на дорогу на пересечении Ленинградской и Областной улиц. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Кто закрасил разметку, и по какой причине, неизвестно. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти сообщили, что в ближайшее время проверят информацию об исчезновении "вафли". Скорее всего, к ней были вопросы, поэтому ее закрасили и решили перерисовать снова.
В Петербурге такая разметка есть на перекрестке улицы Орбели и Светлановского проспекта. Согласно ПДД, она обозначает границы перекрестка, за которые нельзя заезжать во время затора.
Ранее мы писали, что в России в 2020 году планируют ужесточить наказания за нарушения ПДД.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )