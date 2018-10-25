К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 25 октября, в Кудрово ярким пламенем вспыхнула припаркованная машина. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

Причина возгорания пока неизвестна. Автовладельцы предполагают, что причина кроется в технической составляющей машины.

Скорее всего проводка, где глюк пошел, сочувствую владельцу отмечает очевидец

На кадрах видно, что машина полыхает, как факел. Горожане сообщают, что на месте до сих пор нет пожарных.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/ВК