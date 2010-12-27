В Кудрово появится новый детский сад на 190 мест

Строительство нового детского дошкольного учреждения, рассчитанного на 190 мест началось в так называемом «Социальном квартале» Кудрово.

Строительство нового детского дошкольного учреждения, рассчитанного на 190 мест началось в так называемом "Социальном квартале" Кудрово.

Детский сад появится на участке, ограниченном проспектами Европейским и Строителей, а также Пражской улицей — так называемом "Социальном квартале", где будут построены два детсада и школа. В детский сад пойдут дети из жилых домов, возведенных компаниями ЦДС, "Арсенал" и "Инвестторг" и, конечно, других ЖК Кудрово. В саду будет девять групп для детей в возрасте от 2-х до 7 лет.

Заказчиком проектирования и строительства является АНО "Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области", которая строит социальные объекты на средства застройщиков. Проектировщиком выступила компания "Си ЭМ Си групп". Площадь участка для дошкольного учреждения — около 7 тыс. м. кв. Общая площадь здания — около 1,4 тыс. м. кв.

Уже изготовлен паспорт объекта, на стройплощадку завозят технику и материалы.

В сентябре текущего года проект детского сада был одобрен ГАУ "ЛенОблГосЭкспертиза". Согласно планам строителей, завершить возведение дошкольного учреждения планируют в сентябре 2020 года. Только в этом году в Ленинградской области вводится около 20 детских садов.

Источник: пресс-служба ЛО