В Крыму закрыли участок трассы "Таврида"

В Крыму закрыли участок федеральной трассы "Таврида". Причина — плохоя видимость и дорожные условиях из-за снежного циклона. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
По его словам, из-за плохих погодных условий принято решение с 15.30 закрыть участок трассы "Таврида" от Белогорска до Керчи.
Затем поэтапно будет закрываться участок от Симферополя до Белогорска.
Евгений Кабанов, вице-премьер крымского правительства
Он подчеркнул, что если позволит погода, то автомобили, которые едут в Белгорск, смогут проехать по трассе "Таврида".
Ранее мы писали, что около Крымского моста открыли пункт обогрева.
Фото: pixabay.com
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