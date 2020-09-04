В Крыму закрыли участок трассы "Таврида"

Если позволит погода, то автомобили, которые едут в Белгорск, смогут проехать по трассе "Таврида".

В Крыму закрыли участок федеральной трассы "Таврида". Причина — плохоя видимость и дорожные условиях из-за снежного циклона. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

По его словам, из-за плохих погодных условий принято решение с 15.30 закрыть участок трассы "Таврида" от Белогорска до Керчи.

Затем поэтапно будет закрываться участок от Симферополя до Белогорска. Евгений Кабанов, вице-премьер крымского правительства

Он подчеркнул, что если позволит погода, то автомобили, которые едут в Белгорск, смогут проехать по трассе "Таврида".

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