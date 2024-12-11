В Крыму задержали членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Силовики поймали группу боевиков, вербовавших людей.

Российские силовые структуры задержали на территории Крыма пятерых граждан России. Они подозреваются в участии в ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которая признана на территории России террористической и ее деятельность запрещена. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. По данным от оперативников, злоумышленники занимались вербовкой в свои ряды новых сторонников.

Функционеры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников. ЦОС ФСБ РФ

По местам жительства боевиков силовиками полуострова обнаружено значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов. Дополнительно у подозреваемых изъяты средства связи и электронные носители, использовавшихся при осуществлении террористической деятельности. В отношении задержанных ведутся уголовные дела.

На Варшавской улице задержали "дропа", который обманул пенсионера.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России