В Крыму назвали условия для визита Зеленского

Украинский лидер должен публично отказаться от своих "националистических замашек".

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить территорию республики в качестве туриста. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам Фикса, однако для такого визита украинскому лидеру необходимо публично отказаться от своих "националистических замашек" на территорию РФ.

Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист. Перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек <…> и возьмет курс на сближение двух государств. Ефим Фикс, первый вице-спикер парламента Крыма

По его словам, Зеленский является талантливым юмористом, однако в политике он проявляет историческую безграмотность. Фикс подчеркнул, полуостров всегда принадлежал России, однако в 90-х годах прошлого века украинские олигархи приватизировали его, чтобы построить там замки и коттеджи и получать с Крыма прибыль.

Напомним, Зеленский днем ранее заявил, Крым никогда не будет русской территорией. Он выразил уверенность, что возвращение полуострова под контроль Киева является только вопросом времени. Зеленский полагает, что граждане РФ не будут умирать за эту территорию.

Ранее мы сообщали, что Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам.

Фото: Instagram / zelenskiy_official