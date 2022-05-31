В Крыму ФСБ задержала гражданина Украины, подозреваемого в участии в нацбатальоне

Иностранец подозревается по части 2 статьи 208 УК РФ.

В Крыму ФСБ задержала гражданина Украины, подозреваемого в участии в национальном батальоне. Соответствующее заявление вечером 30 мая сделали региональные представители силового ведомства. Они пояснили, что мужчина может быть связан с незаконной деятельностью вооружённого формирования "Батальон им. Номана Челебиджихана". В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

УФСБ России совместно с пограничным управлением по Республике Крым задержан гражданин Украины 1989 года рождения. пресс-служба ФСБ по Крыму

Следователи считают, что фигурант расследования в 2016 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования. Он проверял лица и автотранспорт на приграничной территории.

"Батальон имени Номана Челебиджихана" - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

В Удмуртии задержали подозреваемого в поджогах военкоматов.

Фото и видео: Вконтакте/ Крыминформ