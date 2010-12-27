В Крестовоздвиженском соборе на Лиговке умер молодой прихожанин

В храме на Лиговском проспекте по неизвестной причине скончался прихожанин.

В Центральном районе Петербурга погиб прихожанин местного храма. Молодой человек скончался на территории Крестовоздвиженского собора. На теле жертвы не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время полиция занимается расследованием данного происшествия. Причины, которые привели к летальному исходу - неизвестны. Оперативники установили, что мертвеца обнаружили вечером 6 марта в здании колокольни на Лиговском проспекте,128. На вид погибшему было около 35 лет. Тело направлено на вскрытие экспертам в морг.

