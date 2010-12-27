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В Крестовоздвиженском соборе на Лиговке умер молодой прихожанин
Сегодня, 14:32
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lesjasap
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В Крестовоздвиженском соборе на Лиговке умер молодой прихожанин

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В храме на Лиговском проспекте по неизвестной причине скончался прихожанин.

В Центральном районе Петербурга погиб прихожанин местного храма. Молодой человек скончался на территории Крестовоздвиженского собора. На теле жертвы не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. 

В настоящее время полиция занимается расследованием данного происшествия. Причины, которые привели к летальному исходу - неизвестны. Оперативники установили, что мертвеца обнаружили вечером 6 марта в здании колокольни на Лиговском проспекте,128. На вид погибшему было около 35 лет. Тело направлено на вскрытие экспертам в морг. 
 

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Теги: гибель человека , крестовоздвиженский собор , прихожанин , храм
Категории: Новости СПб Происшествия

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