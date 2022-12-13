В Кремле считают, что Запад продолжит накачивать Украину вооружениями

Дмитрий Песков отреагировал на отправку Киеву британских ракет Storm Shadow.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил о том, что Россия готова к тому, что коллективный Запад продолжит накачивать киевский режим новыми вооружениями. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами. Специалист прокомментировал таким образом решение Великобритании отправить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большого радиуса действия Storm Shadow.

Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо...Безусловно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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