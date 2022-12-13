  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:04
84
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кремле считают, что Запад продолжит накачивать Украину вооружениями

0 0

Дмитрий Песков отреагировал на отправку Киеву британских ракет Storm Shadow.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил о том, что Россия готова к тому, что коллективный Запад продолжит накачивать киевский режим новыми вооружениями. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами. Специалист прокомментировал таким образом решение Великобритании отправить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большого радиуса действия Storm Shadow.

Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо...Безусловно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали отмену визового режима с Грузией.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: storm shadow, великобритания, военная помощь, всу, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии