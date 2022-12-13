Дмитрий Песков оценил вероятность мирного решения украинского кризиса по предложению Запада.

Страны коллективного Запада никогда не признают ошибочной политику введения собственной антироссийской санкционной политики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, может ли Москва простить недружественные страны в том случае, если они предложат мирное решение по региональному конфликту и перестанут вводить против России ограничения и запреты, назвав их ошибочным решением.

Они так не скажут.... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле считают, что Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.

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