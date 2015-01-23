Дмитрий Песков назвал основную тему общения между делегатами из Киева и Москвы.

В Кремле раскрыли ожидания от нового раунда переговоров с Украиной. Соответствующее заявление на регулярном брифинге от 22 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы указал на то, что Новый, третий раунд прямых переговоров намечен на эту неделю. Основной темой станут меморандумы по мирному урегулированию вооруженного противостояния.

Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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