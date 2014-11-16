В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США

В российской администрации при президенте Владимире Путине прокомментировали возможность поставки киевскому режиму американских противоракетных систем Patriot. В телефонном брифинге с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что комплексы ПРО США станут законной целью для Вооруженных сил РФ в том случае, если Вашингтон и Пентагон одобрит эти поставки украинским властям в качестве военной помощи. Корреспонденты узнали у спикера о том, разделяет ли он точку зрения заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно того, что "Патриоты" станут целью армии на специальной военной операции.
Безусловно. Но я не стал бы пока все-таки это комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ - вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется.
Фото и видео: Telegram / На видео видно
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