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В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя

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Дмитрий Песков рассказал о перспективах для Киева.

Специальная военная операция последовательно продолжается, все ее цели будут достигнуты, чем быстрее киевский режим поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить региональную ситуацию. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что когда украинские власти поймут реальность, то откроются перспективы для решения кризиса.

Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены. Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью для иностранного журнала The Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что  он лично не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" армия киевского режима должна были уже "повоевать" в Крыму.

Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: валерий залужный, всу, дмитрий песков, кремль, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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